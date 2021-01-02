الامارات | افتتاح المرحلة الأخيرة من شارع الإمارات العابر برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المرحلة الأخيرة من شارع الإمارات العابر برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت شرطة رأس الخيمة، أمس المرحلة الأخيرة من شارع الإمارات العابر برأس الخيمة الممتد من منطقة سهيلة حتى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي بطول سبع كيلومتر، باستثناء بعض المخارج التي لازالت تحت الصيانة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، لـ "الإمارات اليوم"، إن السرعة القانونية للمركبات على الطريق تصل إلى 140 كم بالساعة، وأن تفعيل ضبط أجهزة الرادار على سرعة 141 كم بالساعة للمركبات الغير ملتزمة بسرعة الطريق.

وأوضح، أنه تم التأكد من تركيب جميع اللوحات المرورية الإرشادية على الشارع الذي تم افتتاحه بطول سبعة كيلومترات وبعدد ثلاث مسارب في كل اتجاه أمام حركة المركبات تحقيقاً لمعايير السلامة المرورية.

وأوضح، أن الشارع الإمارات العابر يقوم على أفضل مستويات الجودة والمعايير العالمية التي تعكس اهتمام حكومتنا وقيادتنا الرشيدة في إنشاء طرق حديثة تواكب العصر وتسهم في تعزيز السلامة على الطرق وانسيابية الحركة المرورية بين مختلف إمارات ومدن الدولة والتقليل من نسبة الوفيات والحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية إذ أن الطريق يشكل إضافة نوعية تضاف إلى شبكة الطرق في رأس الخيمة، وسيتم تفعيل عدد من الرادارات المتحركة حالياً لضبط أمن الطريق حتى يتم تركيب الرادارات الثابتة في القريب العاجل.

وأضاف، أنه يجب على مرتادي الطريق للالتزام بالسرعات المحددة على الطريق والالتزام بالشاخصات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

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