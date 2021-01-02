الامارات | بلدية دبي تعيد تشغيل ملاعب الحدائق العامة اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تعيد تشغيل ملاعب الحدائق العامة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عن إعادة تشغيل الملاعب الرياضية في الحدائق العامة في دبي، ابتداءً من اليوم.
ودعت بلدية دبي، عبر حسابها في "تويتر"، الجمهور إلى الاستمتاع بممارسة النشاطات الرياضية مع الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وكانت بلدية دبي قد أغلقت الحدائق العامة والوجهات الترفيهية التابعة لها بشكل مؤقت اعتباراً من يوم الأحد 15 مارس 2020 في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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