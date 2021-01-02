«التنمية الأسرية»: 2905 مكالمات للاتصال الأسري خلال 9 أشهر

سيف اليزيد - بدرية الكسار( أبوظبي)

بلغ إجمالي عدد المكالمات المستلمة في مركز الاتصال الأسري بمؤسسة التنمية الأسرية نحو (2905) مكالمات، خلال الفترة ما بين يناير 2020 وحتى سبتمبر الماضي.

وقالت وفاء محمد يوسف آل علي، مدير إدارة الإرشاد والاستشارات الأسرية بمؤسسة التنمية الأسرية: تمثل المشكلات الزوجية أعلى المشكلات الواردة على مركز الاتصال الأسري، حيث بلغ عددها (479) استشارة، وقد كانت أعلى التصنيفات الواردة للمشكلات الزوجية هي (الخيانة والشك)، وتليها مشكلات عدم التوافق (الفكري/ الاجتماعي/ النفسي)، والتي ترجع أسبابها إلى الخيانة والشك لعدم التكافؤ الاجتماعي (اختلاف الثقافة والتنشئة الاجتماعية)، وانعدام الحوار والتواصل الفعال والاندفاع وراء الرغبات والتباعد العاطفي، ومن الأسباب أيضاً عدم التوافق (الفكري/ الاجتماعي/ النفسي) نتيجة عدم التكافؤ الاجتماعي (اختلاف الثقافة والتنشئة الاجتماعية)، وانعدام الحوار والتواصل الفعال ومشكلات صحية وارتفاع التوقعات. وأكدت آل علي أن مركز الاتصال الأسري يهدف لتقديم استشارات أسرية اجتماعية تضمن السرية والخصوصية عبر وسائل التواصل والتقنيات الحديثة المتنوعة، وتتيح للأفراد الحصول على الدعم الاجتماعي بالوقت المناسب، وتمكين الأفراد من تفهم مشاكلهم الأسرية، والتعامل معها للحفاظ على تماسك أسرهم واستقرارها وتطوير قاعدة لبيانات متكاملة حول مختلف مستويات المشكلات الأسرية لدعم صناعة واتخاذ القرار.

كما أن المركز يقدم الاستجابة لاحتياجات الأسرة المختلفة، عبر وسائل التواصل والتقنيات الحديثة المتنوعة، من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة، والتي تشمل خدمات الوقاية والتوعية، والتي تسهم في منح الأفراد الدعم الاجتماعي بالطرق العلمية المنهجية، بحيث تساعدهم على طرح مشكلاتهم بحرية، والعمل على التباحث فيها مع المختصين للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة، ومساعدة أفراد المجتمع في تجاوز المشكلات التي يعانون منها ولإعادة بناء حياتهم الأسرية والتعامل معها وحلها بالأساليب العلمية وتهيئتهم في مواجهة الأزمات، والمساهمة في الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها. وأشارت وفاء آل علي إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات، بالمشاركة مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك لمساعدة الفئات المتضررة في المجتمع:وهي مبادرة «ميركم لين بيتكم»ومبادرة «أبشروا نحن في خدمتكم»، ومبادرة «همم للاستشارات الأسرية»، ومبادرة «معكم لنساندكم»، كما بدأ تفعيل المركز للعمل في الفترة المسائية من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساء.