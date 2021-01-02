بلدية أبوظبي تنجز 100 مشروع بنية تحتية وتطوير للطرق الداخلية

سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

بلغ إجمالي قيم التداول العقاري العام الماضي 36 مليار درهم، بواقع 11.091 معاملة، في قفزة تؤكد انتعاش السوق العقاري في مدينة أبوظبي وضواحيها. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي في تقرير إنجازاتها للعام الماضي أنها عملت على تطوير المجتمعات العمرانية، وإنشاء الطرق والبنية التحتية لمئات القسائم السكنية في مختلف المناطق بما يوفر كافة الخدمات والمرافق العصرية وتدفع بعجلة التطور، تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030.

وشهد العام الماضي تنفيذ 100 مشروع وفرت البلدية من خلالها أعمال تطويرية وصيانة لـ558.431 متراً مربعاً من إسفلت الطرق. وأنجزت البلدية مشاريع لتحسين المظهر الجمالي لمدينة أبوظبي ومئات الكيلومترات من الطرق السريعة والحديثة. وفي مدينة شخبوط نفذت البلدية مشاريع بنية تحتية لـ 454 قسيمة سكنية، ومواقف سيارات وممرات للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية. وفي مدينة الشوامخ نفذت البلدية طرق داخلية تخدم 9500 متر وأعمال الطرق والبنية التحتية لـ 241 قسيمة سكنية في الشوامخ على مساحة 352.339 متراً مربعاً.

واستبدلت البلدية الإنارة التقليدية بإنارة حديثة موفرة للطاقة على الطرق الخارجية دبي- أبوظبي- سويحان بتركيب 2530 كشافاً ضوئياً. وأنشأت 4 حدائق أحياء سكنية على مساحة 24575 متراً مربعاً، وتغيير ألوان 49 مقعدا على كورنيش أبوظبي بألوان مبهجة وإنارة المجسم الديكوري على الكورنيش بـ 8 كشافات.

وتفعيلاً لمنهجيتها على تعزيز المظهر الجمالي لمدينة أبوظبي وضواحيها، عملت البلدية على زراعة 5 ملايين زهرة شتوية بمساحة 173.212 على جوانب الطرق والجسور والمماشي والدوارات والجزر الوسطية، وحرصت على تطوير المرافق الترفيهية. ونفذت البلدية ممرات للمشاة والدراجات الهوائية تحفيزاً للسلوكيات الصحية، ونفذت على شارع الخليج العربي ممرات للمشاة بطول 9 آلاف متر ومسار للركض 5 آلاف متر للدراجات الهوائية. ولتوفير الراحة لأفراد المجتمع عملت البلدية على تطوير المرافق الخدمية بمناطق متعددة وحول مقرات الجهات الحكومية، حيث نفذت 723 في منطقة الزعفرانة، 77 موقفاً في منطقة البستان، و1073 موقفاً في أبوظبي والبر الرئيس.

ومن خلال مراكز توزيع السلع الغذائية المدعومة تم صرف 108.664 معاملة مواد غذائية خلال 2020. وأنجزت البلدية 903.624 معاملة العام الماضي، وطورت البلدية صالة خدمة المتعاملين، تحقيقاً لإسعاد المواطنين.

وتطويراً لمنصاتها الذكية، أنجزت البلدية المنصة الرقمية سمارت هاب، والتي من خلالها تقدم خدمات بلدية من خلال تطبيق واحد، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لتوفير بيئة عمل متميزة. وحفاظاً على الالتزام بمظاهر الصحة والسلامة العامة نفذت فرق التفتيش التابعة للبلدية 1724 زيارة للمشاريع الإنشائية، و102.320 زيارة تفتيشية للصحة العامة، و134.318 زيارة توعية للمظهر العام. وعملت البلدية على حصر10 ملايين متر مربع من أصول التجميل الطبيعي، كما نفذت نظام إدارة المباني ثلاثي الأبعاد، وعملت على تجديد 15400 متر مربع من أعمال الإسفلت ومسح 13400 كيلومتر من الطرق المرصوفة، وتحديث 134 محطة صرف مياه الأمطار.