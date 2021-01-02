إعلان نتائج أشواط اللقايا المجاهيم في مزاينة الظفرة: «القعودة» و«الذاير» و«مسعودة» تحتل المراكز الأولى

سيف اليزيد - الظفرة (الاتحاد)

أعلن مهرجان الظفرة بدورته 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، نتائج مزاينة الإبل ضمن أشواط اللقايا المجاهيم، في المنصة الرئيسة للمزاينة بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

حضر إعلان النتائج عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج، في المنصة الرئيسة لمزاينة الإبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

عيسى سيف المزروعي والحضور خلال إعلان نتائج السباق ( الصور من المصدر)

وشهدت أشواط أمس منافسات قوية بين ملاك إبل اللقايا المجاهيم في الإمارات ودول الخليج العربي، ضمن 3 أشواط للشرايا والتلاد لأبناء القبائل وهي (شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل)، وقد خصص لها 30 جائزة قيمة، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في موقع المهرجان، والتي وضعتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل سلامة المشاركين والعاملين.

وأسفرت نتائج شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل رئيسي - مجاهيم، عن فوز «القعودة» لمالكها سالم مبخوت عفش عبدالله المنهالي بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني «سليمة» لمالكها مبارك سهيل محمد كردوس العامري، وحلت في المركز الثالث «مبروكة» لمالكها بخيت حمد صالح المنهالي، وكان المركز الرابع من نصيب «الشيخة» لمالكها بخيت عوضان صالح المنهالي، في حين جاءت في المركز الخامس «الفاهية» لمالكها المجمول سالم المجمول الدوسري.

وفي شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل مفتوح (يسمح بالشركاء)- مجاهيم، حازت المركز الأول «الذاير» لمالكها محمد سعيد علي المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «وحيدة» لمالكها مبخوت عوض عبدالله ناجي المنهالي، وحلت في المركز الثالث «مخوفة» لمالكها علي راشد علي الجابر المري، وكان المركز الرابع من نصيب «سليمة» لمالكها خالد بخيت عوضان صالح المنهالي، في حين جاءت في المركز الخامس «سليمة» لمالكها سالم ظبيب علي سليم العامري.

دخول الإبل لشبوك المزاينة

أما في شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل عام - مجاهيم، فقد حازت المركز الأول «مسعودة» لمالكها محمد سالم كردوس عبيد العامري، بينما جاءت في المركز الثاني «وحيدة» لمالكها أحمد سالم العوف سالم العامري، وحلت في المركز الثالث «مسكته» لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري، وكان المركز الرابع من نصيب «مزيحه» لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري، في حين جاءت في المركز الخامس «العشوة» لمالكها سالم عيضة النايع نهيه العامري.

مسابقة الرماية

توج مهرجان الظفرة 14 الفائزين في مسابقة الرماية (الشوط المفتوح لجميع الجنسيات) باستخدام بندقية ساكو عيار 223، التي تم تنظيمها بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، خلال الفترة من 3 إلى 31 ديسمبر الماضي.

شهد التتويج عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والعميد سالم سعيد السبوسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، وعبدالله حمد علي المدحوس المري عضو مجلس إدارة النادي.

جانب من لجنة التحكيم

وأسفرت النتائج عن فوز يوسف بن سالم الحريز الشعشعي الكثيري في المركز الأول بنتيجة 104.5 (6 اكسات)، بينما جاء في المركز الثاني ناصر سعيد هزاع ناصر سعيد سويد المنصوري بنتيجة 103.1 (5 اكسات)، وحل في المركز الثالث سعيد محمد حمدان الدرعي بنتيجة 102.8 (5 اكسات)، وكان المركز الرابع من نصيب محمد صالح صليح المنهالي 102.5(3 اكسات)، في حين جاء في المركز الخامس محمد علي سعيد الحمر الكثيري بنتيجة 102.1 (5 اكسات)، وفي المركز السادس حمدان ناصر بن النومسيه المحرمي بنتيجة 102.1(4 اكسات)، وفي المركز السابع سعيد محمد سويد غدير المنصوري بنتيجة102.1(2 اكس)، وفي المركز الثامن سالم محمد عشجعان الشعشعي الكثيري بنتيجة (4 اكسات)، 101.9 وفي المركز التاسع والعاشر والحادي عشر كل من (طلال سعيد عبدالله البادي ونايف سعيد نايف سعيد الأخضر وبريك البحاري سهيل سعيد الشعشعي الرشدي) متعادلين بنتيجة 101.8 (2 اكس)،

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، إن تنظيم البطولة جاء تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، الداعمة للرياضات التراثية، والدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمشاريع صون التراث والمحافظة عليه، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

دروع المراكز الأولى

وأضاف أن الرماية تعد أحد مظاهر تراث الإمارات الأصيل، وأن إدارة مهرجان الظفرة، وبالتعاون مع نادي الظفرة للرماية يسعون إلى إحياء مثل هذا التراث من خلال تنظيم المسابقات والبطولات لتشجيع أفراد لمجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار على ممارسة هذه الرياضة التراثية الأصيلة، وتعريفهم بأهميتها.

من جانبه، قال العميد سالم سعيد السبوسي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، خلال التتويج، إن التعاون المثمر خلال السنوات الماضية بين النادي ومهرجان الظفرة كان وراء نجاح هذه البطولة، والتي أصبح ينتظرها عشاق رياضة الرماية كل عام، وتستقطب في كل دورة أعدادا كبيرة من المتسابقين لخوض المنافسات وصولاً إلى المراكز الأولى.

وأوضح أن نادي الظفرة للرماية، وبفضل دعم القيادة الرشيدة فإنه يقدم لسكان منطقة الظفرة وزوارها العديد الأنشطة المختلفة والبرامج المتنوعة، في مجالات الرماية والسباحة والبولينج وغيرها من الرياضات الترفيهية، موجهاً الشكر والتقدير لكافة المشتركين في المسابقة على التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في النادي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيداً بجهود المدربين المختصين في مجال الرماية ودورهم في إنجاح البطولة، وكذلك العاملين والإداريين، وكل من ساهم في إنجاح المسابقة.

المركز الأول شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح مجاهيم - لقايا

أشواط الإيذاع

بدأت أمس دخول الإبل المشاركة في منافسات مزاينة الإيذاع المجاهيم إلى الشبوك المخصصة، ضمن 3 أشواط للشرايا والتلاد لأبناء القبائل وهي (شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل)، والتي خصص لها 30 جائزة قيمة، وذلك استعداداً للإعلان عن نتائج الأشواط اليوم السبت بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم.