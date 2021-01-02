100 ألف معاملة «عن بُعد» لبلدية رأس الخيمة

سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استقبلت دائرة بلدية رأس الخيمة، منذ تطبيقها خدمة تلقي طلبات إنجاز المعاملات عن بُعد، ما يقارب 100 ألف معاملة لغاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك تزامناً مع الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال منذر الزعابي مدير عام الدائرة: إن الدائرة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية التي جاءت بالتزامن مع ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وما استدعى استحداث الأنظمة والخدمات التي من شأنها مواصلة تقديم مختلف الإعمال المنوطة في البلدية بمختلف أقسامها وإداراتها، بهدف إنجاز المعاملات المقدمة من قبل الجمهور المتعامل، والمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وذكر أن البلدية، ممثلة في مركز سعادة المتعاملين، أطلقت خدمة استقبال المعاملات المقدمة من قبل المتعاملين عن بعد عبر «الواتس أب»، والتي تمثلت في تخصيص أرقام محددة يتم خلالها إرسال المعاملات والأوراق المطلوبة إلى مختلف الإدارات والأقسام بهدف إنجازها من قبل الفرق المختصة في أسرع وقت ممكن، دون الحاجة إلى تواجد المتعاملين في مقر الدائرة، من باب الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، والمساهمة بجانب الجهود المبذولة في الدولة للحد من انتشار الفيروس المستجد. وكشف أن الخدمة استقبلت منذ انطلاقها ولغاية شهر أكتوبر الماضي، قرابة 100 ألف معاملة عن بعد، والتي تنوعت بين 19 ألف معاملة لإدارة التخطيط، و 22 ألف معاملة لإدارة المباني، و17 ألف معاملة لإدارة الصحة العامة، و39 ألف لقطاع الأراضي، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً بين مجموعة بريد الإمارات بشأن توصيل المعاملات المنجزة إلى مواقع المتعاملين، دون الحاجة إلى تواجدهم في مقر الدائرة لاستلامها.