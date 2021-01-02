الامارات | 7 مواليد في انطلاقة العام الجديد بـ «دانة الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواليد في انطلاقة العام الجديد بـ «دانة الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، خلال الساعات الأولى من العام الجديد والساعات الأخيرة من عام 2020، نحو 18 مولوداً، منهم سبعة مواليد في الساعات الأولى من 2021. وودّع المستشفى العام الماضي باستقباله 11 مولوداً، بينهم 5 إناث و6 ذكور، ليرتفع إجمالي المواليد في المستشفى عام 2020 إلى 5483 مولوداً.

واستقبل المستشفى المولودة الأولى لعائلة أحمد جاسم اليماحي، إماراتي، الساعة 1:11 بعد منتصف الليل.

وقال والدها إنها «تتمتع بصحة جيدة، وقد سميناها سلامة».

أما ثاني مواليد العام الجديد في المستشفى، فكان لعائلة فلبينية جاي وليزل.

أما الثالث، فطفلة لعائلة إماراتية. قال والدها محمد فيصل الهاشمي: «رزقنا اليوم بثاني طفلة لنا. سميناها جوري».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news