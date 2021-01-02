الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات زائراً إفريقياً، شكّل مع آخرين هاربين عصابة تستهدف عملاء البنوك، وسرقوا مبلغ 90 ألفاً و665 درهماً من شخص آسيوي، بعدما سحب نقوداً من البنك، إذ تعقبوه، واعترضوا طريق سيارته بمركبتهم، منتحلين صفة رجال شرطة. وقال شاهد من شرطة دبي إنه تولى التحقيق مع المتهم، الذي أقر تفصيلياً بالواقعة، مشيراً إلى أنه شكّل مع آخرين عصابة، وفي يوم الواقعة قرروا الذهاب إلى أحد البنوك لاستهداف مرتاديه، بعد سحب المبالغ المالية.

وأضاف أن المتهم اعترف بأن نصيبه من المبلغ الذي حصلوا عليه من المجني عليه كان 12 ألف درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news