الامارات | انطلاق رحلات مترو «مسار 2020» من 4 محطات

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق رحلات مترو «مسار 2020» من 4 محطات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس في الـ10 صباحاً، أولى رحلات ركاب مترو دبي على مسار مترو 2020 الجديد.

وتحركت القطارات الأولى في الخدمة من محطة مترو جبل علي التبادلية، التي تربط الخط الأحمر للمترو بالمسار، وصولاً إلى محطة الفرجان، آخر محطة مفتوحة حالياً في المسار المكون من سبع محطات.

ورصدت «الإمارات اليوم» حركة نشطة في محطة جبل علي منذ اللحظات الأولى لافتتاح المسار، وزادت الحركة تدريجياً بشكل ملحوظ، إذ توافد عدد كبير من العائلات من المناطق المجاورة للمحطات الجديدة.

وانطلقت قطارات المسار الجديد في وقت كان فيه مترو دبي لايزال يعمل على خطيه الأحمر والأخضر من غير توقف، منذ أن بدأت ساعات عمله المعتادة يوم الخميس 31 يناير في الخامسة صباحاً، ليستمر دون توقف، نتيجة تمديد ساعات عمله بهدف خدمة العملاء خلال احتفالات وعطلة رأس السنة الميلادية.

وشيّد مسار 2020 بداية من موقع محطة جبل علي الخط الأحمر لمترو دبي الكائنة على شارع الشيخ زايد، ليسير خط 2020 باتجاه مجموعة من المناطق السكنية والتجارية والاستثمارية، وصولاً إلى منطقة معرض «إكسبو 2020».

وبدأ أمس تشغيل المحطات الأربع على المسار الجديد، التي تتضمن محطة جبل علي ومحطة الحدائق ومحطة ديسكفري جاردنز، إضافة إلى محطة الفرجان. وأكد ركاب لـ«الإمارات اليوم» أن طفلة صغيرة تعيش في المناطق السكنية المحيطة بمحطة الفرجان، جاءت تحمل الشكولاتة لتوزيعها عليهم، تعبيراً عن فرحتها بتشغيل المترو، الذي وافق يوم عيد ميلادها.

وأخبرت الطفلة الركاب بأنها أرادت دائماً أن تحتفل بانطلاق رحلات المترو في المحطات الجديدة قرب منزلها. وأنها كانت تنتظر افتتاح المحطات بنفاد صبر، إلا أنها لم تتوقع أن يصادف الافتتاح يوم ميلادها.

أول طفلة تستقل «مترو 2020»

التقت «الإمارات اليوم» المواطنة الريم طارق الرصاصي، وهي أول طفلة تنتقل بقطارات مترو دبي عند بدء تشغيله على الخط الأحمر في تاريخ التاسع من سبتمبر في عام 2009، وذلك خلال الرصد الميداني للساعات الأولى لافتتاح محطات مسار 2020.

وقالت الريم، التي أصبحت اليوم في الصف الحادي عشر، إنها سعيدة بافتتاح المسار، وإنها تشعر بمتعة بالغة بالتنقل في أنحاء المدينة عبر قطارات المترو.

وتنقلت الريم وأسرتها في المترو على امتداد المحطات الأربع. وأكدت والدتها، أن الريم تشعر بالشغف نحو القطارات منذ صغرها، ما جعلها تصرّ وهي طفلة على أن تكون شاهدة على انطلاق أولى رحلاته.

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