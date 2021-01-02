الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج «صناع التغيير»، أخيراً، الذي يستهدف طلبة الجامعات بالدولة، وهو عبارة عن سلسلة من البرامج التدريبية التخصصية، الموجهة لتنمية المهارات وتعزيز المعرفة، بهدف نشر مستجدات البحوث والابتكارات في ستة مجالات: الاستدامة، والدبلوماسية، والتكنولوجيا، والفضاء، والزراعة، والصحة، إذ يهيئ البرنامج التخصصي الطلبة، ويمكنهم من الاستجابة لمتغيرات سوق العمل. وتستهدف سلسلة «صناع التغيير» أبرز العقول، ونخبة من طلبة الجامعات في مجالات: التعليم، والاقتصاد، وتنمية المجتمع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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