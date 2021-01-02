الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهتار

شاهدت قارئة امرأة تفتح عبوة الكمامات، في إحدى الصيدليات المعروفة، للتحقق من جودتها قبل شرائها، أمام موظفي الصيدلية الذين لم يعترضوا على هذا السلوك، رغم ما يشكله من خطر انتقال الفيروسات.

تأخير

اشتكى مراجعون للمستشفى السعودي الألماني، بدبي، من بطء إجراءات التسجيل في العيادات الخارجية، بسبب قلة عدد الموظفين في مراكز الاستقبال بهذه الفترة، داعين إدارة المؤسسة الصحية إلى تلافي هذا التأخير، الذي يتسبب في تعطيل المراجعين، ومفاقمة الاكتظاظ.

تاكسي

اشتكى قراء من المضايقات المتكررة، التي يسببها سائقو سيارات أجرة على الطرق، وعدم التزامهم بقواعد السير والمرور، وتسببهم أحياناً بحوادث خطرة، بسبب سرعتهم الزائدة التي تصل إلى حد التهور في بعض الأحيان.

نقص

يواجه قراء صعوبة في الحصول على بعض الأدوية من الصيدليات، بدعوى عدم توافرها، ما يضطرهم للبحث عنها في أكثر من صيدلية، وقالوا إن هذه المشكلة باتت تتكرر، وتحتاج إلى حل.

مخلفات

طالب سكان، في مدينة خورفكان، بمخالفة الأشخاص الذين يقومون برمي المخلفات في الطرق الداخلية والممرات المائية، مشيرين إلى أن هذا السلوك غير الحضاري يؤثر في جمال المدينة، التي تشهد إقبالاً كثيفاً من الزوّار حالياً.

كمامات

طالب مصلون، في إمارة الفجيرة، بتوعية كبار السن، وبعض الفئات الأخرى، الذين يلقون بالكمامات في مواقف المركبات الخاصة بالمسجد، بعد الانتهاء من الصلاة، رغم ما يشكله هذا السلوك من خطورة في نقل العدوى بالفيروسات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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