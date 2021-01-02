- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 1856 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و1.577 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 145 ألفاً و163 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق الفحوص، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والمخالطين لها، وعزلهم.
وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1856 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 209 آلاف و678 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة شخصين نتيجة تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 671 حالة. كما أعلنت عن شفاء 1577 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 186 ألفاً و19 حالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 1856 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و1.577 حالة شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.