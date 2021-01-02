الامارات | 1856 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و1.577 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1856 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و1.577 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 145 ألفاً و163 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق الفحوص، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والمخالطين لها، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1856 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 209 آلاف و678 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة شخصين نتيجة تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 671 حالة. كما أعلنت عن شفاء 1577 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 186 ألفاً و19 حالة.

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