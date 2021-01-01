الامارات | 82.1 عاماً المتوسط العمري لسكان دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 82.1 عاماً المتوسط العمري لسكان دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الصحة في دبي ارتفاع المتوسط العمري المتوقع لسكان دبي، ليصل إلى 82.1 عاماً، مقارنة بـ79.9 عاماً، وفق آخر إحصاء، بمعدل 82.5 للإناث، مقابل 81.8 للذكور.

وعزت الهيئة الارتفاع إلى التطور الكبير في الخدمات الصحية، خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت أنها تعمل على تحسين جودة الحياة، وضمان مستقبل صحة أفضل، والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، لافتة إلى أن عملها اليومي يرتكز على تحقيق هذه الأهداف.

كما أكدت الهيئة سعيها الدائم، للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الإمارة، لتأسيس نظام متكامل للرعاية الصحية، يتوافق في معاييره وحلوله الذكية والمبتكرة مع أفضل النظم العالمية، ومع الاشتراطات والضوابط التي تحكم الاعتمادات والاعترافات الدولية.

وحسب تقرير الهيئة الإحصائي السنوي، فقد بلغ معدل المواليد بالإمارة عام 2019 لكل 1000 من السكان 9.74 مواليد، منخفضاً عن عام 2018، الذي شهد مواليد جدداً بمعدل 10.25.

ولفتت الهيئة إلى استمرار التراجع في عدد المواليد منذ عام 2011، بمعدل تغير سنوي بلغ 4.98%، بسبب التراجع في معدل الخصوبة الإجمالي، الذي يعد المحرك الرئيس للنمو في أي بلد.

وأوضح التقرير أن معدل الخصوبة الإجمالي لسكان دبي بلغ 1.28 طفل، لكل أنثى في العمر بين 15 - 49 عاماً، في 2019 مقارنة بـ1.39 عام 2018.

وكشف التقرير عن انخفاض معدل المواليد الموتى لكل 1000 من السكان، من 5.6 حالات في عام 2018 إلى 4.37 حالات في عام 2019.

كما انخفض معدل وفيات ما حول الولادة لكل 1000 من السكان من 7.8 حالات في عام 2018، إلى 6.59 حالات في عام 2019. وثبت معدل وفيات حديثي الولادة لكل 1000 من السكان عند 3.2 حالات وفاة بين عامي 2018 و2019.

ونتج عن هذه المؤشرات أن معدل الزيادة الطبيعية، لكل 1000 من السكان في إمارة دبي، بلغ 8.68 أفراد، مقارنة بـ9.41 أفراد في عام 2018، كنتيجة طبيعية للانخفاض المستمر منذ عام 2011، الذي يعزى إلى التغيرات الاقتصادية في الإمارة، خصوصاً ما يتعلق بنمط معيشة الإناث، وزيادة مستوى مشاركتهن في قوة العمل.

وتبين أن معدل الوفيات لكل 1000 من السكان بلغ 0.83 حالة وفاة، مقارنة بـ0.84 عام 2018، وهو من بين أدنى معدلات الوفيات في العالم.

وبالنظر إلى معدل الوفيات التفصيلي، بلغ معدل وفيات الأمهات تسع وفيات، لكل 100 ألف مولود حي في عام 2019، منخفضاً عن عام 2018، الذي بلغ المعدل فيه 10 وفيات. وكان معدل الوفيات المرتبطة بالأمراض داخل إمارة دبي منخفضاً أيضاً، من بينها معدل وفيات أمراض الجهاز الدوري، إذ بلغ 0.25 لكل 1000 نسمة، ثم معدل وفيات السرطانات، إذ بلغ 0.10 لكل 1000 من السكان، مقارنة بمعدل 0.15 وفاة في عام 2018، في حين ثبت معدل وفيات أمراض الجهاز التنفسي عند 0.04 لكل 1000 نسمة. وثبت معدل الإصابة بالأمراض المعدية لكل 100 ألف من السكان، ليبلغ 1196 وفاة في عام 2019، مقارنة بـ980 وفاة في عام 2018. وحدثت زيادة في الإصابة بالأمراض المعدية (لكل 100 ألف من السكان)، من 1893 وفاة عام 2018، إلى 2229 وفاة في عام 2019 للمواطنين. ولغير المواطنين من 899 وفاة في عام 2018، إلى 1107 وفيات في عام 2019.

وزاد معدل وفيات (تحت 5 سنوات) لكل 100 ألف طفل، من 0.86 وفاة في عام 2018، إلى 0.95 حالة وفاة في عام 2019.

8.68

أفراد، معدل الزيادة الطبيعية لكل 1000 من السكان في دبي.

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