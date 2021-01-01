الامارات | «إسعاف دبي» تتعامل مع 493 بلاغاً ليلة رأس السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تتعامل مع 493 بلاغاً ليلة رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر تقرير لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، صدر أمس، أن المؤسسة تلقت 493 بلاغاً، وتعاملت مع 542 مريضاً، ضمن تلك البلاغات، التي اشتملت على إصابات وحالات مرضية، خلال الفترة من الثانية ظهر 31 ديسمبر حتى السادسة من صباح أول أيام العام الجديد.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة بن دراي، إن البلاغات تنوعت بين حالات بسيطة، وأخرى متوسطة، لافتاً إلى أن الحالات البليغة قليلة، وقد نقلت للمستشفات القريبة من أماكن الاحتفال، في حين تم علاج حالات أخرى في موقع البلاغ.

وذكر بن دراي أن عدد الحالات البليغة 25 حالة، بنسبة تقل عن 5% من مجموع الحالات، وعدد الحالات المتوسطة 114 حالة، والحالات البسيطة 321 حالة، لافتاً إلى أن عدد الحالات التي نتجت عن حوادث بلغ 35 حالة، وعدد الحالات التي نقلت إلى مستشفيات بلغ 138 حالة، والحالات التي عولجت في الموقع 219 حالة.

وتنوعت تلك الحالات بين حالات مرضية عامة، وشعور بالدوار والصداع والألم والغثيان، وإصابات أخرى. وأوضح أن من بين مجموع البلاغات كان 68 بلاغاً من منطقة برج خليفة ودبي مول، و132 من ديرة، و105 حالات من بردبي، و92 من جبل علي، و12 من المناطق الخارجية، في حين بلغ عدد الحالات الملغاة 80 حالة، والحالات التي رفضت العلاج 65 حالة.

وقال إن 122 نقطة إسعاف منتشرة في أنحاء مدينة دبي، وطرقها الخارجية، ومواقع التجمعات، تعاملت مع البلاغات.

كما شارك 685 من الكوادر الإسعافية، بينهم أطباء وفنيو طب طارئ ومسعفون. وتابع: «إضافة إلى النقاط الإسعافية المنتشرة في أنحاء دبي، عملت المؤسسة على توزيع 78 نقطة إسعافية إضافية، بناءً على التوزيع الجغرافي للفعاليات والأنشطة المصاحبة للاحتفالات، والأماكن القريبة منها، والمناطق الحيوية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news