الامارات | بالفيديو...أول طفلة تستقل المترو في دبي في 2009 تواكب اليوم انطلاق مسار 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو...أول طفلة تستقل المترو في دبي في 2009 تواكب اليوم انطلاق مسار 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقت "الامارات اليوم" المواطنة الريم طارق الرصاصي، وهي أول طفلة تنتقل بقطارات مترو دبي عند بدء تشغيله على الخط الأحمر في تاريخ 9 سبتمبر في العام 2009، وذلك خلال الرصد الميداني للساعات الأولى لافتتاح محطات مسار 2020 التي بدأ تشغيلها في تمام الساعة 10 صباحا من محطة مترو جبل علي.

وأكدت مصادر هيئة الطرق والمواصلات في دبي ل "الإمارات اليوم" أن الريم هي أول طفلة تستخدم المترو في العام 2009.

وقالت الريم التي أصبحت اليوم في الصف الحادي عشر، أنها سعيدة جدا بافتتاح المسار، وأنها تعتز وتفتخر بمشروع انشاء المترو في الإمارات، كما انها تشعر بمتعة بالغة في التنقل في انحاء المدينة عبر قطارات المترو.

وقالت والدة ريم التي كانت ترافقها مع عدد من أفراد أسرتها الذين جاءوا لمواكبة الحدث والاحتفاء بانطلاق المسار، ان الريم طالما كان لديها شغف وحب شديد للقطارات منذ صغرها، ما جعلها تصر وهي طفلة على ركوبه وانتظار انطلاق الرحلة الأولى للمترو في العام 2009، لتكون أول من يتنقل في المترو في ذلك الحين.

وتنقلت الريم وأسرتها في المترو على امتداد المحطات الأربع التي تم تشغيلها اليوم على المسار وصولا الى محطة الفرجان.

وتوافدت العائلات من المناطق المجاورة للمحطات الجديدة، في وقت توفر فيه محطة جبل علي الانتقالية بين الخط الحمر وخط مسار 2020، إمكانية وصول الركاب من مختلف محطات المترو على الخطين الأحمر والأخضر الممتدة في كل انحاء مدينة دبي.

ورصدت "الإمارات اليوم" حركة نشطة في محطة جبل علي منذ اللحظات الأولى لافتتاح المسار، وزادت الحركة تدريجيا بشكل ملحوظ، رغم انه صباح يوم إجازة وبعد ليلة احتفالات بمناسبة رأس السنة.

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