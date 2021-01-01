الامارات | إقبال على رحلات مترو مسار 2020 .. وطفلة توزع الشكولاتة

شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على رحلات مترو مسار 2020 .. وطفلة توزع الشكولاتة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

انطلقت اليوم أولى رحلات ركاب مترو دبي على المسار الجديد، مسار 2020، من محطة مترو حبل على التبادلية التي تربط الخط الأحمر للمترو بالمسار، وذلك في تمام الساعة ال 10 صباحا، وذلك وسط إقبال من العملاء على التعرف على الخدمة، وترحيب عبّر عنه بعض الركاب بطريقة مؤثرة.

ورصدت "الإمارات اليوم" حركة نشطة في محطة جبل علي منذ اللحظات الأولى لافتتاح المسار، وزادت الحركة تدريجيا بشكل ملحوظ، علما انه صباح يوم إجازة وبعد ليلة احتفالات بمناسبة رأس السنة.

وتوافدت العائلات من المناطق المجاورة للمحطات الجديدة، في وقت توفر فيه محطة جبل علي الانتقالية بين الخط الحمر وخط مسار 2020، إمكانية وصول الركاب من مختلف محطات المترو على الخطين الأحمر والأخضر الممتدة في كل انحاء مدينة دبي.

ونقل ركاب ل "الامارات اليوم" التي رصدت افتتاح المسار، أن طفلة صغيرة تعيش في المناطق السكنية المحيطة بمحطة الفرجان الواقعة على مسار 2020، جاءت تحمل الشكولاتة وبذات بتوزيعها على الركاب، تعبيرا عن فرحتها بتشغيل المترو. وأخبرت الطفلة الركاب بأنها أرادت دائما ان تحتفل بانطلاق رحلات المترو في المحطات الجديدة بالقرب من منزلها. وأكدت لهم انها كانت تنتظر افتتاح المحطات بفارغ الصبر إلا انها لم تتوقع أبدا ان يصادف يوم الافتتاح نفس تاريخ يوم ميلادها.

لفتة إنسانية رواها راكب آخر عن رجل مسن، رفع يديه الى السماء شاكرا وهو يقف داخل محطة ديسكفري جاردنز، الواقعة أيضا على المسار الجديد. وأكدوا انه رفع صوته عاليا معبرا عن فرحته وامتنانه ل "دبي" على توفير خدمات نقل آمنة وراقيه. وأشاروا انه انتباه الركاب حوله وأدخل بردة فعله جو من البهجة والسرور داخل قاعة الدخول الى القطارات في المحطة.

وانطلقت قطارات المسار الجديد اليوم، في وقت كان مترو دبي لا يزال يعمل على خطيه الأحمر والأخضر من غير توقف، منذ أن بدأت ساعات عمله المعتادة يوم الخميس 31 يناير في الساعة ال 5 صباحا، ليستمر دون توقف نتيجة تمديد ساعات عمله بهدف خدمة العملاء خلال احتفالات وعطلة رأس السنة الميلادية.

وتم تشييد مسار 2020 بداية من موقع محطة جبل علي الخط الأحمر لمترو دبي الكائنة على شارع الشيخ زايد، ليسير خط 2020 باتجاه مجموعة من المناطق السكنية والتجارية والاستثمارية، وصولا الى منطقة معرض اكسبو 2020.

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