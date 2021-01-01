الامارات | شاهد بالفيديو ..بدء تشغيل مسار 2020 لمترو دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو ..بدء تشغيل مسار 2020 لمترو دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الطرق والمواصلات، تشغيل مسار 2020 لمترو دبي الذي يمتد من محطة جبل علي على الخط الأحمر إلى محطة إكسبو 2020، عبر أربع محطات هي جبل علي (محطة انتقالية مع الخط الأحمر)، والحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان.

وانطلقت صباح اليوم أولى الرحالات لمترو دبي من رصيف مسار اكسبو في محطة جبل علي باتجاه محطة الفرجان .

وتقدر الطاقة الاستيعابية القصوى (لمسار 2020) بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين (23 ألف راكب في الاتجاه الواحد في الساعة)، ووفقاً للدراسات التي أعدتها الهيئة يتوقع أن يصل عدد مستخدمي مسار 2020 إلى 125 ألف راكب في اليوم عام 2021، يرتفع إلى قرابة 275 ألف راكب في اليوم بحلول عام 2030، كما أظهرت الدراسات استخدام قرابة 35 ألف زائر يوميا محطة إكسبو للوصول إلى موقع المعرض خلال أيام الأسبوع، ويرتفع العدد لنحو 47 ألف زائر يوميا خلال أيام نهاية الأسبوع،ويمثل هذا العدد قرابة 29% من إجمالي عدد الزوار اليومي المتوقع لمعرض إكسبو.

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