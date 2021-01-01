حمدان بن زايد: نفخر بما تحقق في دولتنا من مكتسبات وطنية

سيف اليزيد - الظفرة (الاتحاد) عبّر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة عن فخره واعتزازه بما تحقق في الإمارات من مكتسبات وطنية وريادة عالمية رغم التحديات التي شهدها العالم خلال العام الماضي.

وقال سموه في تغريدة على«تويتر»: «نودع عام 2020 وكلنا فخر واعتزاز بما تحقق في دولتنا من مكتسبات وطنية وريادة عالمية رغم التحديات التي يعيشها العالم، عام شهدت فيه الإمارات والعالم أجمع تكاتف الجهود وتلاحم الجميع، كل الأمنيات لعام 2021 أن يكون حافلاً بالخير والازدهار على الإمارات ودول العالم كافة».

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