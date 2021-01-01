طحنون بن محمد: ننظر بتفاؤل إلى عام 2021

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، الإمارات، قيادةً وشعباً بالعام الميلادي الجديد، وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «خلال عام 2020 قدمت الإمارات للعالم نموذجاً في فن إدارة الأزمات، ونجحت في الحفاظ على مكتسباتها الوطنية والاقتصادية والتنموية، ورسّخت مكانتها في العديد من المجالات.. نهنئ الإمارات قيادةً وشعباً، بما تحقق من نجاح، وننظر بتفاؤل إلى عام 2021 ليكون صفحة جديدة في سجلّ الريادة والتفوق».

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