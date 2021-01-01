سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بالعام الميلادي الجديد 2021 معرباً عن تمنياته أن يحمل العام كل الخير للعالم أجمع.

وقال سموه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «كل عام والإمارات تخطو مزيداً من الخطوات الرائدة، وترسخ مكانتها دولة للعلم والتطور والتقدم والمحبة والتسامح والسعادة، آملين أن يحمل العام 2021 كل الخير للعالم أجمع، وأن يزداد تضامناً وتعاوناً لتحقيق الإنجازات ومواجهة التحديات.. وكل عام وأنتم بخير».

كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن زايد: كل عام والإمارات دولة للسعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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