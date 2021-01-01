سيف بن زايد: اللهم احفظ الإمارات وقادتها وشعبها

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر» بمناسبة العام الميلادي الجديد:«عام يمضي حامدين وشاكرين على نعمهِ خاضعين لإرادته سبحانه وتعالى، وعام جديد مؤمنين برحمته وقدرته جل جلاله.. اللهم احفظ الإمارات وقادتها وشعبها وسائر العالمين وأجعل الأعوام القادمة بقدرتك مليئة بالخير والصحة والسلام يارب العالمين».

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