قرقاش: بالتوازن والحكمة تجاوزنا الاختبار الأصعب

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، نجاح الإمارات عبر التوازن والحكمة والتخطيط من تجاوز الاختبار الأصعب على البشرية في 2020، وتطلعها بتفاؤل إلى العام 2021. وقال معاليه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «تنهي الإمارات العام 2020 وهي أكثر قوة وعزة ومنعة، وتتجاوز الاختبار الأصعب على البشرية بنجاح، ونتطلع إلى العام 2021 بكل تفاؤل. التوازن والحكمة والتخطيط والعمل الدؤوب كانت مفاتيح عبور خلال هذا العام الصعب، وتعبّد طريقنا في السنوات المقبلة».

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