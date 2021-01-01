غداً تطبيق رسوم «درب أبوظبي»

سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

يبدأ غداً السبت تفعيل نظام التعرفة المرورية في أبوظبي، خلال ساعات الذروة، عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، ما يتطلب من أصحاب المركبات التسجيل في «درب»، وإنشاء حساباتهم وتفعيلها.

وسيكون تحصيل التعرفة المرورية، خلال أوقات الذروة فقط من يوم السبت إلى يوم الخميس، في الفترة الصباحية من الساعة 7:00-9:00 والفترة المسائية من 5:00-7:00، بواقع 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة.

والبوابات الأربع تقع على جسر الشيخ زايد، جسر الشيخ خليفة بن زايد، جسر المقطع، جسر مصفح، في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة الطرق ورفع كفاءة قطاع النقل وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة، بما يتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي. وحث المركز جميع المتعاملين من أصحاب المركبات المسجلة في الدولة من أفراد ومؤسسات على التسجيل في نظام التعرفة المرورية «درب»، أو تفعيل حساباتهم المسجلة مسبقاً في أقرب وقت ممكن، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لنظام «درب»، وضمان تفعيلها والتحقق من تسجيل كافة المركبات وتعبئة رصيد المحفظة المالية، تجنباً للوقوع في المخالفات، مع الإشارة إلى أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» هو 100 درهم للمركبة الواحدة يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم كرصيد في حسابه.

الفئات المعفاة

وأعفت اللائحة التنفيذية للتعرفة المرورية أربع فئات من رسوم التعرفة المرورية، وهم (كبار المواطنين، المواطنون المتقاعدون، أصحاب الهمم، الأسر من ذوي الدخل المحدود من المواطنين)، على أن يقتصر الإعفاء على مركبة واحدة فقط، وذلك بحسب الضوابط المحددة لتحقيق أعلى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم، والاستمرار في رعايتهم، من خلال إحاطتهم بأشكال الدعم والاهتمام كافة.

ودعا مركز النقل المتكامل الفئات الأربع المشمولة بالإعفاء من رسوم بوابات التعرفة المرورية إلى التقدم بطلب إعفاء من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لنظام التعرفة المرورية، أو عبر تطبيق «درب» للهواتف الذكية والتسجيل في النظام ثم التقدم بطلب إعفاء مع تحديد نوع الإعفاء المطلوب، وإرفاق الوثائق المطلوبة.

كما شملت المركبات المستثناة والمعفاة من رسوم التسجيل ورسوم التعرفة المرورية الفئات التالية: مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة، ومركبات الأجرة العامة المرخصة في إمارة أبوظبي، والحافلات المدرسية المصرح لها من مركز النقل المتكامل، وحافلات نقل الركاب (المحددة سعتها بـ 26 راكباً فما فوق)، والمركبات التي تحمل لوحة ورقم شرطة أبوظبي أو وزارة الداخلية أو شرطة الإمارات المحلية الأخرى، والمركبات المقطورة، والدراجات الآلية. هذا ويكون التسجيل في «درب» إلزامياً لجميع المستخدمين شاملاً مستحقي الإعفاءات.

مخالفات درب

وأوضح المركز أن هناك أربع مخالفات لنظام بوابات التعرفة المرورية وهي: أولاً «مخالفة عدم التسجيل»، حيث يتم احتساب مخالفة للمركبة غير المسجلة في نظام التعرفة المرورية والمارة عبر بوابات التعرفة المرورية، ويترتب عليها غرامة قدرها 100 درهم عن اليوم الأول، و200 درهم عن اليوم الثاني، و400 درهم لليوم الثالث وهكذا، بحد أقصى 25.000 درهم إماراتي خلال عام ميلادي من تاريخ أول مخالفة.

وبين المركز أنه في حالة مرور مركبة غير مسجلة في النظام تحت بوابات الرسوم، يُمنح المستخدم 10 أيام عمل من وقت اجتياز البوابة لتسجيل المركبة في النظام، وإلا سيقوم النظام بتحرير مخالفة بحقه.

والمخالفة الثانية: «مخالفة عدم كفاية الرصيد» وتتمثل بعبور بوابة رسوم التعرفة المرورية دون وجود رصيد كافٍ في محفظة المستخدم للمركبات المسجلة خارج إمارة أبوظبي، وفي هذه الحالة يتم إعطاء 5 أيام عمل للقيام بعملية شحن الرصيد، وفي حالة عدم الشحن يتم فرض غرامة قدرها 50 درهماً إماراتياً عن كل يوم.

أما المخالفة الثالثة، وتتمثل بالعبث بلوحة ترخيص المركبة بغرض التهرب من دفع رسوم التعرفة المرورية وغرامتها 10 آلاف درهم إماراتي. والمخالفة الرابعة تتمثل بالعبث بأي من أجهزة الدفع الإلكترونية أو نظام بوابات التعرفة المرورية وغرامتها 10 آلاف درهم إماراتي. وأوضح المركز أنه يمكن دفع رسوم غرامات التعرفة المرورية باستخدام الرصيد المتاح في المحفظة المالية بعد تسجيل الدخول إلى النظام عن طريق الموقع الإلكتروني https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏darb.itc.gov.ae أو باستخدام تطبيق الهاتف المحمول «درب».

سقف أعلى

حددت اللائحة التنفيذية لدائرة البلديات والنقل السقف الأعلى للرسوم اليومية على مركبات الأفراد 16 درهماً لكل مركبة. ولا تُحتسب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، وسقفاً أعلى للرسوم الشهرية على مركبات الأفراد يعتمد على ترتيب الفرد لمركباته في النظام ويبلغ بحد أقصى 200 درهم للمركبة الأولى، و150 درهماً للمركبة الثانية، و100 درهم لكل مركبة إضافية، وفي حال تم إعفاء إحدى مركبات الأفراد، يتم تطبيق السقف الشهري على المركبات المتبقية. وفيما يتعلق بالمركبات التابعة للشركات فتُطبق عليها رسوم التعرفة المرورية المعتمدة، ولكن من دون تطبيق السقف الأعلى للرسوم اليومية أو الشهرية.

ويؤدي تحديد السقف الشهري على مركبات الأفراد إلى تخفيض الرسوم التي يدفعها مستخدمو الطرق بفارق ملموس، ويحافظ على الهدف من تطبيق نظام التعرفة بتخفيف الازدحام المروري، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ولاسيما في أوقات الذروة. وسيتم استقطاع الرسوم تلقائياً من رصيد حساب المستخدم والمدفوع مسبقاً عبر محفظة دفع إلكترونية متكاملة ومتطورة، في حين يتم تحديد المركبة من خلال رقمها دون الحاجة لتثبيت بطاقة على الزجاج الأمامي للمركبة.