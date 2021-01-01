الصين تعتمد لقاح سينوفارم المضاد لـ«كورونا»

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعلنت السلطات الصحية الصينية أمس، موافقتها على استخدام لقاح سينوفارم لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا.

وذكر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع في تصريح أدلى به أمس أن السلطات الصحية الصينية قد اعتمدت استخدام لقاح سينوفارم للتطعيم العام للسكان هناك.

وأشار معاليه إلى أن لقاح سينوفارم قد سبق استخدامه في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية الرائدة للقاح «كوفيد-19» غير النشط في إطار حملة «لأجل الإنسانية» التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يوليو من هذا العام، حيث تم تسجيله رسميًا فيما بعد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في التاسع من ديسمبر الجاري.

وتقدم بالتهنئة لشركة سينوفارم على النجاح الذي حققته بتسجيل اللقاح في الصين، معرباً عن سعادته بتوفر اللقاح في دولة الإمارات العربية المتحدة وإتاحته للمواطنين والمقيمين بالدولة.

وقال في هذا الصدد: «لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في العالم تسجل لقاح سينوفارم، ونتقدم بالتهنئة لشركة سينوفارم على النجاح الذي حققته بتسجيل اللقاح في الصين. ويسعدني أن أرى أن المحصلة الأولية للنتائج المؤقتة تتوافق مع معدل الحماية والأمان العالي الذي يتمتع به اللقاح، والذي سيكون متاحًا بسهولة للمواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة».

واختتم معاليه: «ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة العمل مع الشركاء على مستوى العالم لتعزيز استجابتنا الجماعية لهذا الوباء».

وأشادت «جي 42 للرعاية الصحية» إعلان الصين اعتماد لقاح شركة سينوفارم، وقالت في بيان صحفي أمس «نحتفل اليوم بإنجاز هام ضمن جهودنا الرامية إلى مكافحة وباء كوفيد-19، حيث تم منح الترخيص التجاري للقاح شريكنا الاستراتيجي «سينوفارم» كأول لقاح تم اعتماده في الصين، والتي تعد السوق الأكبر في العالم.

وقد تم تسجيل اللقاح نفسه من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات رسمياً بتاريخ 9 ديسمبر 2020 بناءً على التحليل الأولي لشركة سينوفارم الذي أظهر فعالية بنسبة 86% في الوقاية من وباء كوفيد-19 خلال مرحلة التجربة الثالثة على المتطوعين. واستندت الموافقة الأخيرة إلى النتائج الأولية والمحدّثة لشركة سينوفارم التي تم تقديمها في الصين، والتي أظهرت فعالية بنسبة 79.34%. ويرجع الاختلاف في نسبة الفعالية ضمن تقريرَي التحليلين الأولين إلى عاملين أساسيين هما الفترة الزمنية وتعريف الحالة المرضية لـ«كوفيد -19».

وقالت الشركة في بيانها «لقد تم تقديم التحليل في الإمارات في بداية شهر ديسمبر وكان مستنداً إلى تعريف الحالة الخاص بإدارة الغذاء والدواء الأميركية، في حين تم تقديم التحليل في الصين بنهاية شهر ديسمبر حيث كان مستنداً إلى تعريف الحالة الخاص بالمركز الصيني لتقييم الأدوية. ويقوم المركز الصيني لتقييم الأدوية بتعريف حالة كوفيد-19 وفق شروط أكثر صرامة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية.