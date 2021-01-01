الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد: في عام التحديات والإنجازات أخذنا العلامة الكاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد: في عام التحديات والإنجازات أخذنا العلامة الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن «عام 2020 عام تحديات وإنجازات.. أثبتت فيه الإمارات أنها الأقوى بتوحدها وتسامحها وعطائها».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «عام 2020.. عام تحديات.. وإنجازات.. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا.. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا.. بتسامحنا.. بعطائنا.. عام جمع أُسرنا.. جمع قلوبنا.. جمع كل فِرَق عملنا في مواجهة التحدي الكبير.. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة».

وأضاف سموّه: «2020 علمنا الكثير.. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. أن السعادة مع الأسرة.. أن التفوق في العطاء.. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد.. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة.. أن الإمارات فوق كل شيء وكل أحد.. وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شيء ومن كل أحد».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر»: «ودّعنا عاماً، رغم تحدياته، كان في الإمارات عام الإنجازات الرائدة.. ونستقبل عاماً جديداً، بكل إيجابية وتفاؤل.. نؤسس فيه لانطلاقتنا التنموية الكبرى، ونعزّز حضورنا في العالم.. كل عام وشعبنا وشعوب العالم بخير وسلام.. ونتمنى أن يكون 2021 بداية مرحلة عالمية من التعاون والتعايش والازدهار».

نائب رئيس الدولة:

• «أثبتنا أننا الأقوى بتوحدنا وتسامحنا وعطائنا».

• «الإمارات فوق كل شيء وكل أحد.. وفكرة الاتحاد أقوى من كل شيء ومن كل أحد».

ولي عهد أبوظبي:

• «نؤسّس في 2021 لانطلاقتنا الكبرى، ونعزّز حضورنا في العالم».

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