الامارات | 1730 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و1435 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1730 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و1435 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 146 ألفاً و721 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 1730 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 207 آلاف و822 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 669 حالة. وأعربت وزارة الصحة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التقيد بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لسلامتهم.

كما أعلنت عن شفاء 1435 حالة جديدة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 184 ألفاً و442 حالة.

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