الامارات | «الصحة» تحذّر من 3 تشغيلات مقلدة للتحصين ضد الإنفلونزا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذّر من 3 تشغيلات مقلدة للتحصين ضد الإنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من ثلاث تشغيلات مقلدة للمنتج الأصلي المستخدم للتحصين ضد فيروس الإنفلونزا الموسمية (H3N2 and H1N1).

وأبلغت المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية على مستوى الدولة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأكدت الوزارة، في تعميم أصدرته أمس، أن التشغيلات الثلاث المقلدة، هي: EUH2174AC,EUHO71AB ,EOHO71ABk، وتاريخ انتهاء صلاحيتها في يونيو من عام 2022.

وطالبت بالإبلاغ في حال حدوث أي أعراض جانبية عبر رابطها الإلكتروني الخاص بالآثار الجانبية للدواء، أو عبر البريد الإلكتروني لقسم الرقابة الدوائية.

كما طلبت إبلاغها والجهات المحلية في حال وجود التشغيلات المقلدة، وعدم شراء المنتج من مصادر غير موثوقة، وقصر التعامل مع الوكيل المعتمد.

وشددت على ضرورة الحصول على التطعيمات من المراكز المعتمدة بالدولة، مشيرة إلى أن «تشغيلات المنتج المقلدة لم تدخل الدولة عبر نظام الاستيراد الرسمي».

ووفقاً للوزارة، فقد أكدت الشركة المصنعة الأصلية (سانوفي)، أنها لم تنتج أو توزع التشغيلات المذكورة، وأن البيانات المتغيرة (رقم التشغيلة وتواريخ انتهاء الصلاحية) لهذه المنتجات لا تتوافق مع سجلات التصنيع الخاصة بها، ما يعني أن المنتج غير أصلي.

وأوصت الوزارة بإضافة تحذيرات واحتياطات خاصة في النشرة الداخلية للمنتج الطبي «تیكفيديرا» المستخدم لعلاج مرض التصلب المتعدد الناكس (MS)، لتقليل مخاطر الإصابة بالمرض (PML)، ومنع استخدام المنتج للمرضى الذين يعانون اعتلال PML المشتبه فيه أو المؤكد.

وأكدت الإبلاغ عن حالات اعتلال leukoencephalop متعدد البؤر التدريجي (PML) في المرضى الذين يعانون lymphopenia) عدد الخلايا الليمفاوية 0.8 x 109 /‏‏‏لتر، والذين عولجوا بالدواء المذكور، مشيرة إلى الإبلاغ عن مرض PML سابقاً فقط في حالات lymphopenia المتوسطة والشديدة.

وأفادت الوزارة بأن المنتج مسجل في إدارة الدواء لديها، مشددة على أنه لا ينبغي بدء العلاج بـ«تيكفيديرا» في المرضى الذين يعانون اللمفاويات الشديدة (تعداد الخلايا الليمفاوية أقل من 0.5 x109 /‏‏‏لتر).

ونبهت الوزارة أنه إذا كان عدد الخلايا الليمفاوية أقل من المعدل الطبيعي، فيجب إجراء تقييم شامل للأسباب المحتملة قبل بدء العلاج بالدواء، مشيرة إلى ضرورة توقف المرضى الذين يعانون قلة اللمفاويات الشديدة والمستمرة لأكثر من ستة أشهر عن تناوله.

وذكرت أنه إذا أصيب المريض باعتلال «PHIL»، فيجب التوقف فوراً عن صرف «تيكفيديرا» بشكل دائم.

• «الوزارة» شددت على ضرورة الحصول على التطعيمات من المراكز المعتمدة في الدولة.

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