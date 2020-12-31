الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملوك ورؤساء وأمراء الدول بالعام الميلادي الجديد 2021

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021 إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول.. وقد تمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببرقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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