محمد بن زايد: ودعنا عام إنجازات.. ونستقبل عاماً جديداً بإيجابية

الإمارات

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أبوظبي (الاتحاد) - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن عام 2020 كان عام إنجازات رائدة في الإمارات رغم التحديات.

وكتب سموه، على تويتر، «ودعنا عاماً، رغم تحدیاته، كان في الإمارات عام الإنجازات الرائدة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «نستقبل عاماً جديداً، بكل إیجابیة وتفاؤل.. نؤسس فيه لانطلاقتنا التنمویة الكبرى، ونعزز حضورنا في العالم».

وختم سموه بالقول «كل عام وشعبنا وشعوب العالم بخیر وسلام.. ونتمنى أن یكون 2021 بدایة مرحلة عالمیة من التعاون والتعايش والازدهار».