الامارات | "الصحة" تحذر من تشغيلات مقلدة للتحصين ضد الأنفلونزا

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر من تشغيلات مقلدة للتحصين ضد الأنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من 3 تشغيلات مقلدة للمنتج الأصلي المستخدم للتحصين ضد فيروس الانفلونزا الموسمية (H3N2 and H1N1)،وأبلغت جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية على مستوى الدولة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضحت الوزارة في تعميم لها أن التشغيلات الثلاثة المقلدة، هي: EUH2174AC,EUHO71AB,EOHO71ABk، وتاريخ انتهاء الصلاحية في شهر يونيو من العام 2022، وطالبت بسرعة الإبلاغ في حالة حدوث أي اعراض جانبية عبر الرابط الالكتروني التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والخاص بالآثار الجانبية للدواء، او عبر البريد الالكتروني لقسم الرقابة الدوائية.

وطلبت الوزارة، بإبلاغها والجهات المحلية في حال وجود التشغيلات المذكورة من المنتج المقلد، وعدم شراءها المنتج من مصادر غير موثوقة واقتصار التعامل مع الوكيل المعتمد، كما طلبت بالحصول على التطعيمات من المراكز المعتمدة بالدولة، مشيرة إلى أن التشغيلات المذكورة للمنتج لم تدخل الدولة عبر نظام الاستيراد الرسمي.

ووفقا للوزارة، فقد أكدت الشركة المصنعة الأصلية ( سانوفي)، أنها لم تنتج أو توزع التشغيلات المذكورة، وأن البيانات المتغيرة (رقم التشغيلة وتواريخ انتهاء الصلاحية) لهذه المنتجات لا تتوافق مع سجلات التصنيع الخاصة بها مما يعني أن المنتج يعتبر غير أصلي.

وفي سياق متصل، أوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بضرورة إضافة تحذيرات واحتياطات خاصة في النشرة الداخلية للمنتج الطبي " تیكفيديرا" المستخدم لعلاج مرض التصلب المتعدد الناكس (MS)، وذلك لتقليل مخاطر الإصابة بالمرض ( PML)، ومنع استخدام للمنتج الطبي في المرضى الذين يعانون من اعتلال PML المشتبه به أو المؤكد.

وقالت أنه تم الإبلاغ عن حالات اعتلال leukoencephalop متعدد البؤر التدريجي ( PML ) في المرضى الذين يعانون من

lymphopenia )عدد الخلايا الليمفاوية 0.8 x 109 /لتر( والذين عولجوا بالدواء المذكور، مشيرة الى أنه قد تم الإبلاغ عن مرض PML سابقا فقط في حالات lymphopenia المتوسطة والشديدة .

وأفادت الوزارة أن المنتج مسجل في إدارة الدواء لديها، مشددة على أنه لا ينبغي بدء العلاج بالدواء "تيكفيديرا " في المرضى الذين يعانون من اللمفاويات الشديدة "تعداد الخلايا الليمفاوية أقل من 0.5 x109 /لتر".

ونبهت الوزارة أنه إذا كان عدد الخلايا الليمفاوية أقل من المعدل الطبيعي، فيجب إجراء تقيم شامل للأسباب المحتملة قبل بدء العلاج بالدواء "تيكفيديرا"، مشيرة الى انه يجب التوقف عن تناوله في المرضى الذين يعانون من قلة اللمفاويات الشديدة والمستمرة لأكثر من 6 أشهر.

ولفتت إلى أنه إذا أصيب المريض باعتلال " PHIL "، فيجب التوقف فورا عن صرف "تيكفيديرا" بشكل دائم، ونصحت الوزارة جميع المرضى بإبلاغ أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية الصحية عن علاجهم وأعراض مرض PML ، حيث قد يلاحظون أعراضا لا ينتبه اليها المريض، مشيرة الى أن منتجات الدواء المذكور آمنة للاستخدام ولم يتم سحبها من الأسواق.

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