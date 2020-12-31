«الصحة» تحذر من 3 تشغيلات مقلدة للتطعيم ضد الإنفلونزا

سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف ( دبي)- أبلغت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية على مستوى الدولة، بوجود 3 تشغيلات مقلدة للمنتج الأصلي المستخدم للتحصين ضد فيروس الإنفلونزا أ (H3N2 and H1N1) والأنواع الفرعية «ب»، محذرة من استخدام هذه التشغيلات.

والتشغيلات الثلاثة المقلدة، هي: EUH2174AC,EUHO71AB,EOHO71ABk، وتاريخ انتهاء الصلاحية في شهر يونيو من العام 2022. وفي حالة حدوث أي أعراض جانبية، يمكن الإبلاغ عنها عبر الرابط الإلكتروني التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والخاص بالآثار الجانبية للدواء، أو عبر البريد الإلكتروني لقسم الرقابة الدوائية.

وطلبت الوزارة، إبلاغها والجهات المحلية في حال وجود التشغيلات المذكورة من المنتج المقلد، وعدم شراء التشغيلات المذكورة من المنتج المقلد من مصادر غير موثوقة واقتصار التعامل مع الوكيل المعتمد.

كما طلبت الحصول على التطعيمات من المراكز المعتمدة بالدولة، مشيرة إلى أن التشغيلات المذكورة للمنتج لم تدخل الدولة عبر نظام الاستيراد الرسمي.

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