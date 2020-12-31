محمد بن راشد: 2020 عام تحديات أخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة

سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عام 2020 عام تحديات وإنجازات أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا وتسامحنا وعطائنا ،عام جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه على تويتر: "عام 2020 .. عام تحديات .. وإنجازات .. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا .. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا .. بتسامحنا .. بعطائنا .. عام جمع أُسرنا .. جمع قلوبنا .. جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير .. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة".

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: "2020 علمنا الكثير .. تعلمنا أن القوة في الوحدة .. أن السعادة مع الأسرة .. أن التفوق في العطاء .. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد .. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة .. أن الإمارات فوق كل شي وكل أحد.. وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شيء ومن كل أحد ..".