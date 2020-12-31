الامارات | محاكمة 4 أوربيين للشروع بسرقة 500 ألف درهم بالإكراه

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة 4 أوربيين للشروع بسرقة 500 ألف درهم بالإكراه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة أربعة متهمين يحملون جنسية إحدى دول أوروبا الشرقية، من بينهم مهندسان وموظفان حاولوا سرقة 500 ألف درهم من شخص عربي، واعتدوا عليه مع اثنين من أصدقائه في شقة، حضر إليها المجني عليهم لشراء عملة رقمية.

وتبين للمجني عليهم أنهم تعرضوا للاستدراج لسرقة أموالهم، حيث حاول المتهمون نزع حقيبة النقود من يد صاحبها، لكنه تمسك بها رغم الاعتداء المتكرر عليه، وظل يستغيث حتى خاف المتهمون، ولاذوا بالفرار، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة ارتكاب جناية الشروع في السرقة بالإكراه.

وقال المجني عليه الأول من جنسية عربية، إنه توجه برفقة اثنين من أصدقائه لمقابلة شخص آسيوي لشراء عملة رقمية (بت كوين) بقيمة 500 ألف درهم، وأرشدهم البائع إلى مكتبه، لكنه لم يكن موجوداً حين حضروا، فالتقوا شخصاً آخر، بناءً على تنسيق من الأول، وانتظروا فترة من الوقت على أمل وصوله، وأخبرهم هاتفياً أنه على وشك الوصول.

وأضاف أن الآسيوي طلب منهم عرض الأموال على زميله في المكتب للتأكد من وجود المبلغ بحوزتهم، وبناءً على ذلك سوف يحول لهم العملة الرقمية، فعرضوا النقود وانتظروا عملية التحويل، لكنه ظل يماطل بدعوى عدم وجود شبكة انترنت حتى شعروا بالقلق، فقرروا مغادرة الشقة، وأجرى الشخص الذي كان بانتظارهم اتصالاً هاتفياً، وأخبر الطرف الآخر بأن المجني عليهم على وشك المغادرة.

وأضاف المجني عليه أن خلال ثلاث دقائق دخل المكتب أربعة أشخاص "المتهمون الأوربيون" وسألوا المجني عليهم عن سبب وجودهم في المكتب، ثم هجم اثنان من المتهمين على حامل حقيبة النقود، محاولين نزعها فيما اعتدى الآخران عليه وعلى صديقه الثالث باللكم، لكن المجني عليه الذي حمل الحقيبة لم يتنازل عنها، وظل يصرخ ويستغيث، فيما رش المتهمون مزيل عرق في عيون المجني عليهم، لكنهم قاوموا إلى أن شعر المتهمون بالخوف، ولاذوا بالفرار من المكان.

وأشار إلى أنهم أبلغوا الشرطة التي استعانت بتسجيل كاميرات المراقبة، وتم ضبط المتهمين، والتعرف عليهم من قبل المجني عليهم، منكراً ما ورد على لسان المتهمين بأنه كان اعتداء متبادل.

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