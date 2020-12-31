الامارات | «استشاري الشارقة» يستقبل 290 شكوى ويناقش 8 مشروعات خلال 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري الشارقة» يستقبل 290 شكوى ويناقش 8 مشروعات خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 12 جلسة، وناقش ثمانية مشروعات قانون، وتناول ثلاثة من سياسات الدوائر الحكومية في موضوعات عامة، كما استقبل 290 شكوى، ناقشها خلال جلساته، وذلك خلال العام 2020.

وأكد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن كل جهة أو هيئة أو دائرة حكومية ناقشها المجلس أو طرح لها سؤالاً عكست وفق خطته مساهمة في تكامل الجهود نحو تحقيق قفزات نوعية في المشهد العام في الشارقة وخدمة الامارة.

وتابع أن في فلك تلك المناقشات الخاصة بالدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية قدم المجلس 21 توصية، شملت أوجه الأداء المختلفة للدوائر، بهدف مواصلة تطويرها وطرح المجلس من خلال مقدمي الطلب وطالبي الكلمة 89 مداخلة، وبلغت إحصائية مداخلات الأعضاء أثناء انعقاد الجلسات العامة 260، فيما بلغت الاسئلة الموجهة من قبل أعضاء الأعضاء أثناء انعقاد الجلسة 177.

ولفت إلى أنه استقبل 290 شكوى تقدم بها المواطنون وعمل على دراستها وإفادة مقدميها بأوجه حلها مع مختلف الدوائر والهيئات المعنية بحكومة الشارقة، مشيراً إلى أن التتبع لأعمال المجلس الاستشاري يلمس رصيدا كبيرا ومتنوعا في كافة أعماله.

وبين المجلس أن لجانه الدائمة عقدت 66 اجتماعاً، وبلغت إحصائية الزيارات للمؤسسات 13 زيارة ووجه المجلس سؤالين برلمانيان، فيما عقدت هيئة مكتب المجلس 10 اجتماعات.

وطبق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومن خلال إطلاقه لنظام إدارة الجلسات الإلكتروني استخدام التعاملات الإلكترونية داخل قاعة المجلس وفي الشؤون البرلمانية لتكون الكترونية بنسبة 100% ليستكمل برنامج تحوله الإلكتروني المتكامل من خلال تطبيق نظام إدارة الجلسات والذي جرى تنفيذه بالتعاون مع دائرة الحكومة الالكترونية في إمارة الشارقة.

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