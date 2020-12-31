الامارات | منتسبو شرطة أبوظبي يتلقون لقاح "كورونا"

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شكرا لقرائتكم خبر عن منتسبو شرطة أبوظبي يتلقون لقاح "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ منتسبو شرطة أبوظبي في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن حملة التطعيم التي بدأتها إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات.
وأبدى المنتسبون إرتياحهم بالحصول على جرعة اللقاح معربين عن شكرهم للقيادة الرشيدة واهتمامها بتوفير كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة جميع المواطنين والمقيمين.
كما وجهوا الشكر لطواقم إدارة الخدمات الطبية للجهودهم المتواصلة في تقديم التوعية والتثقيف الصحي حول جائحة كورونا .
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