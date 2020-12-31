الامارات | محمد بن راشد: 2020.. عام تحديات وإنجازات أخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: 2020.. عام تحديات وإنجازات أخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 ديسمبر 2020

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن عام 2020 عام تحديات وإنجازات أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا وتسامحنا وعطائنا.

وقال سموّه في تغريدة على حسابه في "تويتر": "عام 2020.. عام تحديات.. وإنجازات.. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا.. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا.. بتسامحنا.. بعطائنا.. عام جمع أُسرنا.. جمع قلوبنا.. جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير.. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة".

وأضاف سموّه "2020 علمنا الكثير.. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. أن السعادة مع الأسرة.. أن التفوق في العطاء.. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد.. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة.. أن الإمارات فوق كل شيء وكل أحد.. وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شيء ومن كل أحد".

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