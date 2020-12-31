الامارات | تفاصيل.. الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل.. الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الخاصة بالمستجدات الصحية حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، سيف الظاهري، خلال الإحاطة، أن الإمارات تشهد في هذا المساء العديد من الفعاليات والاحتفالات لاستقبال العام الجديد، داعياً إلى الاحتفال بالتزام مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، والتقيُّد بكل التعليمات المصاحبة للفعاليات.

وقال الظاهري: "نحن اليوم على مشارف استقبال عام جديد نبدأه ونحن أكثر قوة وعزيمة على القضاء على هذا الوباء بتكاتف والتزام كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، والذين كانوا خير داعم لخط الدفاع الأول في كل مراحل الأزمة ومنذ بدايتها".

وأكد الظاهري أن صحة وسلامة الجميع هي أولوية قيادة دولة الامارات وخط الدفاع الأول الذي تعامل بكل احترافية خلال هذه الأزمة وكفاءة عالية لاحتواء هذا الفيروس، فلنكافئهم اليوم بحمايتنا لأنفسنا ومجتمعنا والتزامنا، فرهاننا اليوم عليكم لتجاوز هذه المرحلة.

ووجه الظاهري دعوة إلى الجمهور لتبني ثقافة الفحوص الدورية للعائلة لضمان صحة وسلامة الجميع، بالإضافة إلى العمالة المنزلية، خصوصاً بعد القيام بتلك الزيارات أو الذهاب إلى مواقع الاحتفالات الرسمية.

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