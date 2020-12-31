جراحة ثلاثية الأبعاد لـ«ستينية» تعاني انحرافاً في مفصل الركبة

سيف اليزيد - منى الحمودي (أبوظبي)

حقق الأطباء في دولة الإمارات إنجازاً من خلال إجراء جراحة ثلاثية الأبعاد بنجاح لمريضة ستينية كانت تعاني من آلام شديدة وخشونة في الركبة، وانحراف في مفصل الركبة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

وتفصيلاً، نجح فريق الجراحة في مدينة برجيل الطبية التابعة لمجموعة «في بي إس»، في إجراء جراحة مبتكرة لأول مرة باستخدام تقنية نظارة «هولولنز» الذكية التي طورتها شركة ميكروسوفت لإجراء عملية جراحية في الركبة مدتها ساعة لمريضة إماراتية.

وأوضح الدكتور راشد آل شعيل، رئيس قسم جراحة العظام في المستشفى، أن نظارة «هولولنز» من مايكروسوفت تستخدم تقنية الواقع المعزز المتقدمة التي تُمكن المستخدم من رؤية العالم الحقيقي والتفاعل معه من خلال صور ثلاثية الأبعاد، ما يساعد الأطباء على تحديد المشكلات بشكل أسرع وضمان الدقة في العمليات الجراحية، حيث يحتوي الجهاز على العديد من أجهزة الاستشعار والكاميرات التي تغطي العالم الحقيقي بصور ثلاثية الأبعاد وتسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الصور المجسمة من خلال إيماءات اليد أو الأوامر الصوتية.

وأشار إلى أن عملية تلبيس المفصل تعتبر من الجراحات المتوفرة في معظم المنشآت الصحية، لكن الفرق يكمُن في طريقة العملية، حيث وفرت التقنية ثلاثية الأبعاد ثورة علاجية جديدة في طريقة العلاج من خلال اعتمادها على الجراحة المصغرة، والتخدير الموضعي للمريض، وظهور خطة العلاج وجميع الصور والأشعة أمام عين الجراح مباشرةً أثناء إجراء العملية دون الحاجة للمس أية أجهزة أو أشعة.

من جانبه، يؤكد الدكتور جابر الخييلي، استشاري جراحة العظام، استخدام التقنية ثلاثية الأبعاد عبر الثورة العلاجية المتوقعة في العمليات الجراحية المستقبلية، ويمكن لها أن تغير طريقة إجراء العديد من الجراحات، خصوصاً تلك الصعبة منها والمتعلقة بالأورام والأعصاب والعظام.

وأشار إلى أن التقنية ثلاثية الأبعاد تساهم بشكل كبير في دقة العملية وسرعتها وسهولة إجراءها، والحصول على نتائج أفضل، خصوصاً بوجود تواصل مباشر وفعال في الوقت نفسه بين الأطباء من جميع التخصصات عن طريقة هذه التقنية التي تُمكنهم من رؤية العملية عبر تطبيقات عدة، بالإضافة لوجود بيانات المريض في وقت العملية وتبديل الصور والأشعار عن طريق الواقع الافتراضي والحصول على الاستشارة في نفس وقت العملية من أي طبيب حول العالم.