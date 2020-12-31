«النقل المتكامل بأبوظبي» يطلق «صف وتنقل»

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه سيوفر اعتباراً من 2 يناير 2021 خدمة «صف وتنقل»، وهي خدمة تمكن أصحاب المركبات من صف مركباتهم في عدد من الأماكن المعينة خارج جزيرة أبوظبي، ومواصلة رحلاتهم إلى داخل مدينة أبوظبي، من خلال حافلات النقل العام والتنقل بين مختلف المناطق داخل المدينة على شبكة الحافلات العامة مجاناً.

وأوضح المركز أن إطلاق هذه الخدمة يأتي بهدف تنويع خيارات التنقل وتوفير وسائل نقل بديلة ومريحة لمستخدمي الطرق، تزامناً مع بدء تطبيق نظام درب للتعرفة المرورية في إمارة أبوظبي بتاريخ 2 يناير 2021، مضيفاً أن الخدمة تعود بالعديد من المنافع على أفراد المجتمع من بينها توفير وسائل نقل بديلة، مريحة آمنة واقتصادية، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية داخل مدينة أبوظبي مع تقليل عدد المركبات التي تدخل المدينة والحد من الطلب على المواقف العامة، وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن استخدام المركبات على البيئة، فضلاً عن تشجيع أكبر شريحة ممكنة من الجمهور على استخدام الحافلات العامة كوسيلة نقل بديلة للمركبات الخاصة، لما لذلك من أثر إيجابي على الحركة المرورية داخل المدينة والبيئة المعيشية وجودة الحياة في الإمارة.

وأضاف مركز النقل المتكامل أنه سيقيم في إطار هذه الخدمة، مرافق مجانية لصف المركبات الخاصة في عدد من المناطق المحيطة بجزيرة أبوظبي ومحطات لانطلاق خدمات الحافلات العامة في تلك المناطق التي تشمل مدينة محمد بن زايد بعدد 500 موقف، والشهامة بـ 500 موقف.

وسيتم تسيير 58 رحلة يومياً على كل مسار من مسارات خدمة «صف وتنقل» باستخدام حافلات متطورة.

وأكد مركز النقل المتكامل أنه بوسع سائقي المركبات والمرافقين لهم الحصول مجاناً على بطاقات خدمة «صف وتنقل»، بحد أقصى ثلاث بطاقات لكل مركبة، من مناطق صف المركبات، وهو اليوم الذي يتم الحصول عليها، ويمكن استخدامها لمرات غير محدودة في حافلات النقل العام داخل جزيرة أبوظبي خلال نفس اليوم، و أشار المركز إلى أن تلك البطاقات لا تُباع داخل الحافلة، وأن غرامة التنقل بالحافلات من دون البطاقة الصادرة بموجب هذه الخدمة تبلغ 200 درهم.

وفي ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة للحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي وسائل النقل العام، أوضح المركز أنه قيّد الطاقة الاستيعابية للحافلات لتعمل بنسبة محدودة لا تتجاوز 50% من سعتها الإجمالية حيث سيتوفر عدد 24 مقعداً للركاب في الحافلة الواحدة، في حين لن يسمح بالوقوف أثناء التنقل على متن الحافلة.