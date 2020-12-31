وفد أميركي يزور مركز محمد بن راشد للفضاء

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

زار توماس أولريش بريشبول، مستشار وزارة الخارجية الأميركية مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، يرافقه جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والمفوض العام لجناح الولايات المتحدة في إكسبو 2020 دبي، في إطار المرحلة الأخيرة من المقابلات الخاصة بالدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

والتقى الوفد، يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والمهندس سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بهدف مناقشة أوجه التعاون والفرص لتعزيز العلاقات لقطاع الفضاء بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما التقى الوفد اللجنة التي أجرت المقابلات النهائية، والتي تضم متخصصين من مركز محمد بن راشد للفضاء، بما في ذلك رواد الفضاء الإماراتيون هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، إلى جانب رائدي الفضاء من وكالة ناسا الأميركية آن ماكلاين، وجيسيكا ماير.

ومن المُخطط أن ينضم رائدا الفضاء من الدفعة الثانية إلى برنامج «ناسا لرواد الفضاء لعام 2021»، ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، ليتم تدريبهما في مركز جونسون للفضاء التابع لـوكالة «ناسا» الأميركية في الولايات المتحدة.