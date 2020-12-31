سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) نظمت إدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع بنك الدم التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حملة تبرع بالدم لمنتسبي قطاع المهام الخاصة، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة تحت ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أهمية التبرع بالدم باعتباره من الأعمال الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى، وترسخ ثقافة التكافل الاجتماعي، لافتاً إلى أهمية تشجيع المنتسبين على التبرع بدمائهم للمحتاجين.

كانت هذه تفاصيل خبر تبرع بالدم في «المهام الخاصة» بشرطة أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.