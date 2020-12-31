طقس يناير معتدل نهاراً بارد ليلاً

سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد تقرير السمات المناخية لشهر يناير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، أن هذا الشهر يتميز بانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام، وكذلك تتأثر المنطقة أيضاً خلال هذا الشهر بعددٍ من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تتكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع سقوط الأمطار.

كما تشهد الدولة خلال هذا الشهر، بحسب التقرير نشاط للرياح الشمالية الغربية أحياناً «تسمى رياح الشمال»، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي، وتزداد الرطوبة النسبية، خاصة في الصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف، ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.

وفيما يتعلق بالإحصائيات المناخية، والسجلات التاريخية التي رصدها التقرير، وتشمل درجات الحرارة، والرياح والرطوبة، والضباب والأمطار، تبين أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 16.4 و20.0°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و21.3 و25.7 °م.