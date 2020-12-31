«تدوير» يفتتح أربعة مناجم جديدة في أبوظبي

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

افتتح مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير مؤخراً، أربعة مناجم جديدة لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير في منطقة البر الرئيسي لإمارة أبوظبي، ضمن خطته الرامية إلى إشراك أفراد المجتمع للمساهمة في عملية فصل النفايات من مصدرها، والمحافظة على بيئة صحية آمنة ومستدامة.

ويتكون كل مركز لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير من سبع عشرة فتحة (تيارات)، كل منها مخصصة لنوع محدد من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير، ومن خلالها يمكن تحويلها إلى منتجات جديدة ستشكل رافداً اقتصادياً جديداً لاقتصاد الإمارة بدلاً من بقائها عبئاً ومسبباً أساسياً في تكاليف باهظة.

وتتعامل المناجم مع المواد القابلة للتدوير والنفايات على أساس تصنيفها المسبق الذي يسهل كافة العمليات الاساسية والتي تضمنت كلاً من: زيوت الطهي المستعملة، مخلفات إلكترونية صغيرة الحجم، مخلفات إلكترونية كبيرة الحجم، زجاج شفاف، زجاج ملون، عبوات معدنية، عبوات بلاستيكية، معادن، مطاط، أخشاب، قماش، ورق، الورق المقوى، النفايات المنزلية الخطرة، بطاريات مستعملة، أدوية منتهية الصلاحية. وتشكل المناجم الأربعة في منطقة البر الرئيسي، إضافة جديدة لمجمل عمليات المركز الرامية إلى إعادة تدوير المواد القابلة للتدوير، عبر تشجيع جمهور الإمارة على التعامل السليم مع النفايات بكافة أشكالها ووضعها في الحاويات المخصصة لها، إلى جانب مساهمة هذا النوع من الحاويات في توفير النفقات الباهظة المترتبة على العمليات التقليدية السابقة في جمع ونقل النفايات. وتسهل الحاويات المرتبطة بالمناجم على أفراد المجتمع عمليات وضع النفايات والمواد القابلة للتدوير عبر الرسومات والصور المستخدمة فيها، حيث تم وضعها في مناطق على مقربة من الجمهور، وتتضمن أيضاً رسائل توعوية وارشادية وتثقيفية حول خطر النفايات وأهمية التعامل السليم معها.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير: «إن إنشاء أربعة مناجم جديدة للتعامل السليم مع النفايات والمواد القابلة للتدوير، وجعلها رافداً اقتصادياً جديداً للإمارة، تضاف إلى سلسة إنجازات المركز في هذا الإطار، نظراً للدور المحوري للمناجم على مستوى تعزيز عملية التدوير للنفايات القابلة لإعادة التدوير وتنظيم العمل في ذلك القطاع. وتابع: أن افتتاح هذه المناجم الجديدة يأتي ترجمة للحرص المتزايد لدى المركز على توفير منشآت صحية وآمنة في كافة المناطق السكنية والتجارية.