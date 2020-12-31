الامارات | منصور بن محمد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» «فايزر- بايونتك»، الذي يتم تقديمه على جرعتين، ويتوافر عبر ستة مراكز صحية تابعة لهيئة الصحة موزعة على أنحاء مختلفة من الإمارة ضمن المرحلة الأولى من حملة التطعيم، في إطار حملة التطعيم التي أطلقتها هيئة الصحة في دبي لتقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن شكره لجهود القائمين على الحملة، مؤكداً بالغ تقديره لإسهامات كل الجهات المعنية بمواجهة الجائحة في دولة الإمارات، وخص بالشكر وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، مثمّناً عطاء الكادر الطبي في الدولة وجهود خط الدفاع الأول بكامل مكوناته، ضمن المنظومة المتكاملة التي أثبتت نجاحاً لافتاً في التصدي للجائحة وفق المعايير العالمية، وتمكنت من الحد من انتشار الفيروس ومحاصرته في أضيق نطاق ممكن.

وكانت «صحة دبي» أعلنت إطلاق حملة التطعيم وتوفير لقاح «فايزر- بايونتك» المُعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، والمُسجَّل من قِبَل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، منوهةً بأهمية مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كونها تشكل الضمانة الأولى في مواجهة فيروس كورونا المُستجَد.

• اللقاح يتم تقديمه على جرعتين، ويتوافر عبر ستة مراكز صحية.

• «فايزر-بايونتك» مُسجّل من قِبَل «الصحة»، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

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