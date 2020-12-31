الامارات | بلدية دبي تعزّز منظومة الرقابة على مواقع احتفالات رأس السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تعزّز منظومة الرقابة على مواقع احتفالات رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّزت بلدية دبي استعداداتها لضمان تطبيق كل الخطط والإجراءات الرقابية على مختلف المنشآت في الإمارة، تزامناً مع احتفالات رأس السنة، حيث وضعت الدائرة خطة شاملة تهدف إلى التأكد من التزام جميع المواقع والمنشآت بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظاً على سلامة مرتادي هذه الوجهات والعاملين بها.

وتشمل المواقع التي ستتم الرقابة عليها 23 موقعاً، تتضمن مناطق عروض الألعاب النارية والضوئية والفعاليات ومراكز التسوّق والمؤسسات الغذائية والفنادق والمطاعم والمقاهي والحدائق والشواطئ ومضامير المشي والصالونات. كما قامت الدائرة بتوجيه المواقع والمنشآت التي تقام فيها الاحتفالات بضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية الواردة في التعاميم والأدلة الإرشادية الصادرة عن بلدية دبي، والجهات الصحية المعنية في الدولة، وحرصت بلدية دبي على نشر مقتطفات توعية على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية، بهدف توعية روّاد مواقع الاحتفالات بالإجراءات الوقائية، وتنبيههم إلى أهمية تطبيقها بصورة كاملة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.

كما أعدت البلدية باقة من البرامج الرقابية، مثل برنامج «معاً نحتفل بأمان»، المتمثل في حملة رقابية ميدانية لمتابعة التزام الأنشطة، من خلال الفرق المناوبة على مدار الساعة، وتشمل أكثر من 100 مفتش للرقابة على التدابير الاحترازية ضمن مواقع الاحتفالات، وأكثر من 100 مراقب في المواقع القريبة من مواقع الاحتفالات، وبرنامج «موظف 24 /‏‏‏‏‏ 7»، من خلال وجود موظف مناوب في الميدان لمتابعة الأحداث في الفترات الصباحية والمسائية والليلية وفقاً لقائمة المناوبة، وبرنامج «خلك واعي»، الذي يشمل إعداد ونشر التعاميم والأدلة الإرشادية وتعزيز جهود التوعية، وبرنامج «معالجة البلاغات الفورية» للاستجابة الفورية الميدانية للبلاغات الواردة والطارئة لمركز الاتصال في الدائرة (800900).

وتسعى بلدية دبي، من خلال الجهود الرقابية، إلى تعزيز نهجها الدائم في الحفاظ على سلامة المجتمع، وصون صحة أفراده في كل الأوقات، لاسيما قبل وخلال وبعد فترة الاحتفالات، لافتة إلى أنه سيتم فرض غرامات على المنشآت المخالفة التي يثبت عدم التزامها بالإجراءات الوقائية.

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