الامارات | انخفاض الحرارة وأمطار ورياح نشطة سمات أجواء يناير 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة وأمطار ورياح نشطة سمات أجواء يناير 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً (أول أيام العام الجديد 2021) غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الغربية، ورطب ليلاً حتى صباح السبت، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما أكد المركز أن أبرز سمات أجواء شهر يناير المقبل تتمثل في انخفاض درجات الحرارة، وتزايد نشاط الرياح المثيرة للغبار، بالإضافة إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة.

وتفصيلاً، أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر يناير يتميز بانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام، مرجعاً ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصحوباً بكتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

وبحسب المركز، تتأثر المنطقة أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع سقوط الأمطار.

وقال: «كما تشهد الدولة، خلال هذا الشهر، نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية، خصوصاً المكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي».

وأضاف المركز: «وخلال يناير تزداد الرطوبة النسبية، خصوصاً في الصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب والضباب الخفيف، ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر من المناطق الساحلية».

وأفاد بأن متوسط درجات الحرارة، خلال شهر يناير، يراوح ما بين 16.4 و20.0 درجة مئوية، بحيث يكون متوسط درجة الحرارة العظمى بين 21.3 و25.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 11.6 و15.0 درجة مئوية، منوهاً إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت خلال هذا الشهر كانت 36.0 درجة مئوية في بعض المناطق، مثل عصب سنة 1991، وفي الهير سنة 1983، فيما كانت أقل درجة حرارة تم تسجيلها على ركنة سنة 2008، والتي بلغت -1 (درجة مئوية تحت الصفر).

وأوضح أن متوسط سرعة الرياح يكون 12 كم/‏‏‏ساعة، حيث تم تسجيل أعلى سرعة رياح 99.7 (كم/‏‏‏ س) على الغويفات سنة 2003، بينما يبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 64%، بينها متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 79% و91%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 35% و47%.

ونوّه المركز إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كانت سنة 2010، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 17 يوم ضباب وخمسة أيام ضباب خفيف، بينما بلغت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال شهر يناير، 229.9 ملم على ميناء صقر في سنة 2020.

وفي ما يتعلق بحالة الطقس، خلال الأيام الأربعة المقبلة، توقع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً حتى صباح الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/‏‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وذكر المركز أن الدولة تتعرض لأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، موضحاً أن طقس الجمعة، الذي يعد أول أيام العام الجديد 2021، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الغربية، ورطباً ليلاً حتى صباح السبت، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأشار المركز إلى أن طقس السبت سيصبح صحواً إلى غائم جزئياَ وغائم أحياناً على المناطق الغربية، على أن تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يظل طقس الأحد صحواً إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً على البحر والجزر، على أن تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

• الدولة تتعرض لأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة يصاحبها امتداد مرتفع جوي.

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