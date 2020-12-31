الامارات | مدارس الشارقة جاهزة لاستقبال الطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الشارقة جاهزة لاستقبال الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص استعداد المدارس والمؤسسات التعليمية لاستقبال الطلبة في مدارس الإمارة الخاصة، يوم الأحد، 3 يناير المقبل، ضمن خطتها للفصل الثاني من العام الدراسي.

وأتاحت الهيئة لذوي الطلبة فرصة اختيار نظام التعليم المناسب لهم، عبر استبيان وزعته إدارات المدارس عليهم، يشمل: خيار التعليم «المباشر»، والتعليم «الهجين»، والتعليم «عن بُعْد».

وأكدت رئيس الهيئة، الدكتورة محدثة الهاشمي، أن «التجربة التي قدمتها إمارة الشارقة في توفير بيئة تعليمية مواتية في ذروة الجائحة، باتت نموذجاً يحتذى»، مشيرة إلى أنها «تخطت حواجز الخوف والتحديات، وعززت قدراتها على مواصلة رحلة التعليم».

وأكدت أن الهيئة تتابع التزام المدارس بتطبيق التدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية، لضمان صحة وسلامة طلابها وكوادرها التعليمية، من خلال الزيارات المكثفة لفرق الرقابة والرصد.

وخاطبت الهيئة نحو 117 مدرسة خاصة تتبعها إدارياً، لإبلاغ أولياء الأمور عبر رسائل نصية، وعلى موقعها الإلكتروني، بضرورة انتظام الطلبة الذين اختاروا التعليم المباشر بحضور صفوفهم المدرسية في 3 يناير المقبل.

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