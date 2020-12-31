الامارات | «صف.. وتنقّل» تمكّن أصحاب المركبات من التنقل داخل أبوظبي مجاناً

شكرا لقرائتكم خبر عن «صف.. وتنقّل» تمكّن أصحاب المركبات من التنقل داخل أبوظبي مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه سيوفر اعتباراً من 2 يناير 2021 خدمة «صف.. وتنقل»، وهي خدمة تمكن أصحاب المركبات من صف مركباتهم في عدد من الأماكن المعينة خارج جزيرة أبوظبي، ومواصلة رحلاتهم إلى داخل مدينة أبوظبي من خلال حافلات النقل العام، والتنقل بين مختلف المناطق داخل المدينة على شبكة الحافلات العامة مجاناً.

وأوضح أن الخدمة تهدف إلى تنويع خيارات التنقل، وتوفير وسائل نقل بديلة ومريحة لمستخدمي الطرق تزامناً مع بدء تطبيق نظام «درب» للتعرفة المرورية في الإمارة بتاريخ 2 يناير 2021، مضيفاً أن الخدمة تعود بالعديد من المنافع على أفراد المجتمع، من بينها توفير وسائل نقل بديلة، مريحة آمنة واقتصادية، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية داخل مدينة أبوظبي، مع تقليل عدد المركبات التي تدخل المدينة والحد من الطلب على المواقف العامة، وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن استخدام المركبات على البيئة، فضلاً عن تشجيع أكبر شريحة ممكنة من الجمهور على استخدام الحافلات العامة كوسيلة نقل بديلة للمركبات الخاصة، لما لذلك من أثر إيجابي على الحركة المرورية داخل المدينة والبيئة المعيشية وجودة الحياة في الإمارة.

وأضاف المركز أنه سيقيم في إطار هذه الخدمة، مرافق مجانية لصف المركبات الخاصة في عدد من المناطق المحيطة بجزيرة أبوظبي، ومحطات لانطلاق خدمات الحافلات العامة في تلك المناطق التي تشمل مدينة محمد بن زايد، بعدد 500 موقف، والشهامة بعدد 500 موقف.

• الخدمة تهدف إلى تنويع خيارات التنقل، وتوفير وسائل نقل بديلة ومريحة.

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