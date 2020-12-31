الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بنوك

أبدى مواطنون ومقيمون انزعاجهم الشديد، مما وصفوه بـ«المطاردة الهاتفية» من موظفي مبيعات البنوك، بهدف عرض برامج قروض شخصية وتمويل بنكي عليهم، إذ أكد بعضهم أنهم يتلقون من البنك الواحد ما يزيد على ثلاثة اتصالات في اليوم الواحد.

إهمال

لاحظ مرتادون للحدائق العامة المقابلة لكورنيش أبوظبي، تزايد ظاهرة ترك بعض الأشخاص للكمامات على مقاعد الحدائق، وإلقاء بعضها خارج سلال القمامة، معتبرين هذه الظاهرة إهمالاً قد يؤدي إلى مشكلات صحية، وطالبوا بتكثيف الرقابة على مثل هذه الأفعال، مع فرض عقوبات مشددة على مرتكبيها، لكونهم قد يتسببون في أضرار بليغة للمجتمع.

طوابير

طلب متصل إيجاد طريقة لانتظار زوّار مركز «لائق» الطبي في عجمان، بشارع الشيخ خليفة بن زايد، إذ يصطف الزوّار في صفوف طويلة خارج المركز، من دون أماكن للجلوس.

أسعار

لاحظ قراء تعمد صالونات حلاقة رجالية إخفاء قائمة الأسعار الموحدة لخدماتهم، على الرغم من تشديد الجهات المعنية الرقابة على ضرورة وضع القائمة في مكان واضح ومرئي للزبائن.

سيارات مهجورة

لاحظ قارئ وجود سيارات مهجورة في المواقف الترابية بمنطقة مويلح في العين، تتسبب في تراكم النفايات حولها، وتحرم آخرين من استخدام المساحات التي تشغلها تلك السيارات، ودعوا أصحابها إلى تحريكها.

أثاث

اشتكى قراء من إلقاء بعض السكان قطع الأثاث بجوار صناديق القمامة، الأمر الذي يعجز عمال النظافة عن التعامل معه، في حين تشكل تلك القطع بيئة للحشرات والجرذان، فضلاً عن تشويهها المنظر العام.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news