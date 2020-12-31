الامارات | خطة لإبقاء دبي نظيفة بعد الاحتفالات بالعام الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لإبقاء دبي نظيفة بعد الاحتفالات بالعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعدت بلدية دبي خطة لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة في مواقع الاحتفالات، والإبقاء على المدينة نظيفة بعدها، تحقيقاً للخطة الاستراتيجية للبلدية، التي تسعى إلى إدارة متكاملة للنفايات.

وقال مدير إدارة النفايات بالإنابة، خالد محسن: «إنه ضمن خطتها السنوية لتأمين مواقع الاحتفالات والمهرجانات والأحداث الرياضية والسياحية، فإن الدائرة أعدّت خطة متكاملة لعمليات التنظيف وإزالة المخلفات الناتجة عن احتفالات رأس السنة الميلادية، التي أصبحت محط أنظار العالم في مناطق برج خليفة، والشواطئ العامة، وعدد من المواقع الأخرى بالإمارة، حيث جهزت بلدية دبي فريق عمل متكاملا من 750 عاملاً ومتطوّعاً من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لمتابعة تنظيف مواقع الفعاليات المرافقة لبرنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة».

وأضاف أنه «ستتم تغطية المواقع المتوقع أن تشهد وجوداً كبيراً من الجمهور، مثل موقع برج خليفة، والشواطئ العامة، وعدد كبير من المواقع الأخرى، مثل: شارعي الرقة والمرقبات وبحيرات القدرة وبحيرات الحب وشارع جميرا ومنطقة الجداف وقناة دبي المائية، التي تشهد إقبالاً كثيفاً من الجمهور، ما يخلف كميات كبيرة من النفايات، وتعمل الدائرة من أجل تنفيذ الخطة المتكاملة لأعمال النظافة في جميع مناطق الاحتفالات بشكل محكم، من أجل الانتهاء من عمليات النظافة في وقت قياسي خلال ليلة الاحتفال نفسها».

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